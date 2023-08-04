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Сегодня, 12:15

Корнеева — о дружбе с Андреевой: «В разговоре нам не так легко поднять тему тенниса»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала о дружбе с Миррой Андреевой.

— Вне корта вас с Миррой Андреевой можно считать лучшими подругами. Вопрос в том, возникают ли все-таки какие-то трудности из-за того, что ты дружишь, по сути, со своим конкурентом? Не проскальзывает моментами зависть?

— С моей стороны ничего такого нет, с ее стороны — не знаю. Конечно, это сложно. У меня спортивная семья. Папа всегда говорил, что в спорте дружить или невозможно, или очень сложно. В разговоре нам не так легко поднять тему тенниса.

Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она дошла до третьего круга «Ролан Гаррос» и до четвертого круга Уимблдона, что на данный момент является лучшим достижением спортсменки на турнирах «Большого шлема».

На прошлой неделе Корнеева выиграла турнир категории W100 в Португалии, поднявшись за сезон более чем на сотню позиций рейтинга WTA. В следующем сезоне она планирует сосредоточиться только на турнирах WTA.

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь

Теннис
Алина Корнеева
Мирра Андреева
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