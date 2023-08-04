16-летняя теннисистка Корнеева ответила, планирует ли менять спортивное гражданство

Сегодня, 10:00
Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева в интервью «СЭ» высказалась о смене спортивного гражданства.
— В связи с отстранением россиян от международных соревнований некоторые начали менять спортивное гражданство. Какое ваше отношение к этому?
— Таких мыслей пока нет. И так нормально.
— А в целом как справляетесь с давлением в связи с мировой ситуацией?
— Все хорошо. Куда бы мы ни приехали, тьфу-тьфу-тьфу, конфликтных ситуаций не было. Думаю, в теннисном мире люди понимающие, они осознают, что мне всего 16 лет.