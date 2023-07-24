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Сегодня, 09:35

Тимофеева поднялась на 126 позиций и вошла в топ-100 чемпионской гонки WTA

Руслан Минаев
Мария Тимофеева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Мария Тимофеева поднялась на 126 позиций в чемпионской гонке WTA и теперь занимает 99-е место.

19-летняя спортсменка выиграла турнир в Будапеште (Венгрия). В финале она обыграла украинку Катерину Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

В топ-10 без изменений — лидируют Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свентек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Россиянки Элина Аванесян (64) и Диана Шнайдер (107) поднялись на пять строчек.

Рейтинг Чемпионской гонки WTA от 24 июля 2023 года:

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 6455

2. Ига Свентек (Польша) — 5685

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4891

4. Джессика Пегула (США) — 2975

5. Маркета Вондроушова (Чехия) — 2936

6. Онс Жабер (Тунис) — 2781

7. Петра Квитова (Чехия) — 2355

8. Каролина Мухова (Чехия) — 2150

9. Коко Гауфф (США) — 2115

10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 2040

14. Вероника Кудерметова — 1858

16. Дарья Касаткина — 1707

20. Екатерина Александрова — 1533

24. Анастасия Потапова — 1431

60 (59). Мирра Андреева — 570

64 (69). Элина Аванесян — 545

99 (125). Мария Тимофеева — 325

105 (112). Диана Шнайдер — 291

Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Мария Тимофеева
Мирра Андреева
Элина Аванесян
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