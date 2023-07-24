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Российская теннисистка Мария Тимофеева поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA и теперь занимает 129-е место.
19-летняя спортсменка выиграла турнир в Будапеште (Венгрия). В финале она обыграла украинку Катерину Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0.
В первой десятке без изменений — лидирует полька Ига Свентек. В тройке — белорусска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
16-летняя Мирра Андреева поднялась на две позиции и теперь занимает 64-ю строчку. К первой сотне приблизилась Диана Шнайдер — 101-е место.
Рейтинг WTA от 24 июля 2023 года:
1. Ига Свентек (Польша) — 9315
2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465
4. Джессика Пегула (США) — 5395
5. Каролин Гарсия (Франция) — 4865
6. Онс Жабер (Тунис) — 4846
7. Коко Гауфф (США) — 3390
8. Петра Квитова (Чехия) — 3341
9. Мария Саккари (Греция) — 3310
10. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106
11. Дарья Касаткина — 3015
14. Вероника Кудерметова — 2570
17. Людмила Самсонова — 2315
21. Екатерина Александрова — 2125
26 (24). Анастасия Потапова — 1785
64 (66). Мирра Андреева — 900
101 (110). Диана Шнайдер — 677
129 (146). Мария Тимофеева — 580