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Сегодня, 08:27

Тимофеева поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA

Руслан Минаев
Мария Тимофеева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Мария Тимофеева поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA и теперь занимает 129-е место.

19-летняя спортсменка выиграла турнир в Будапеште (Венгрия). В финале она обыграла украинку Катерину Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

В первой десятке без изменений — лидирует полька Ига Свентек. В тройке — белорусска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

16-летняя Мирра Андреева поднялась на две позиции и теперь занимает 64-ю строчку. К первой сотне приблизилась Диана Шнайдер — 101-е место.

Рейтинг WTA от 24 июля 2023 года:

1. Ига Свентек (Польша) — 9315

2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465

4. Джессика Пегула (США) — 5395

5. Каролин Гарсия (Франция) — 4865

6. Онс Жабер (Тунис) — 4846

7. Коко Гауфф (США) — 3390

8. Петра Квитова (Чехия) — 3341

9. Мария Саккари (Греция) — 3310

10. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106

11. Дарья Касаткина — 3015

14. Вероника Кудерметова — 2570

17. Людмила Самсонова — 2315

21. Екатерина Александрова — 2125

26 (24). Анастасия Потапова — 1785

64 (66). Мирра Андреева — 900

101 (110). Диана Шнайдер — 677

129 (146). Мария Тимофеева — 580

Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Мария Тимофеева
Мирра Андреева
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