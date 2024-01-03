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Сегодня, 12:32

37-летняя Веснина рассказала, за счет чего намерена обыгрывать молодых соперниц

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина объяснила, что является ее преимуществом в противостоянии с молодыми соперницами.

«Безусловно, опыт. Со временем ты лучше понимаешь, какую позицию на корте нужно занять. Да, уже не та скорость, не та реакция. Но опыт позволяет предугадывать действия молодых теннисисток, потому что я была такой же, как они. Но важно быть готовой физически, чтобы тело реагировало и не проседало. Поэтому я не спешу, постепенно возвращаю форму. Планирую вернуться в феврале. А там уже посмотрю, как буду готова. Цель поставлена, двигаюсь к ней. Как говорится: «Вижу цель — не вижу препятствий», — приводит Sport24 слова Весниной.

37-летняя теннисистка объявила о возвращении в теннисный тур 28 декабря. После выступления на Олимпиаде в Токио, где спортсменка завоевала серебро в паре с Асланом Карацевым, Веснина ни разу не выходила на корт.

Также Веснина является победительницей трех турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного турнира в миксте.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-609470-vesnina-rasskazala-za-schet-chego-namerena-obygryvat-molodykh-sopernits
Теннис
Елена Веснина
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