76-летняя американская теннисистка провела официальный матч на турнире во Флориде

76-летняя американская теннисистка Гейл Фалкенберг провела первый матч в 2023 году.

Она сыграла против соотечественницы Аланы Смит в квалификационном раунде турнира ITF в Веро Бич (штат Флорида) и уступила со счетом 0:6, 0:6.

В прошлом году Фалкенберг провела пять матчей в турнирах ITF и во всех уступила, не взяв ни гейма. Ее последняя победа датирована апрелем 2016 года.

Гейл Фалкенберг — самоучка. С ее слов, она играла в теннис и баскетбол в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) в 1960-х.