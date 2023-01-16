Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:29

76-летняя американская теннисистка провела официальный матч на турнире во Флориде

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

76-летняя американская теннисистка Гейл Фалкенберг провела первый матч в 2023 году.

Она сыграла против соотечественницы Аланы Смит в квалификационном раунде турнира ITF в Веро Бич (штат Флорида) и уступила со счетом 0:6, 0:6.

В прошлом году Фалкенберг провела пять матчей в турнирах ITF и во всех уступила, не взяв ни гейма. Ее последняя победа датирована апрелем 2016 года.

Гейл Фалкенберг — самоучка. С ее слов, она играла в теннис и баскетбол в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) в 1960-х.

0
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарпищев ответил на критику Касаткиной в адрес ФТР: «Мы сильнейшие в России среди игровых видов спорта»