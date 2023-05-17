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17 мая, 19:44

Абашкин отказался считать успешное выступление Кудерметовой в текущем сезоне случайностью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин высказался о выступлении Вероники Кудерметовой в нынешнем сезоне.

«Успех Вероники Кудерметовой — не случайность. У нас хорошие теннисистки, которые показывают достойные результаты. Помимо нее, у нас есть также Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова. Мирра Андреева совсем недавно вышла в финал Открытого чемпионата Австралии среди юниорок. Поэтому не думаю, что успех Кудерметовой является единичным случаем. Она шаг за шагом двигается вперед, улучшает свою игру, и я думаю, что это еще далеко не максимум. Вероника может не только доходить до полуфиналов «Мастерсов», но и добиваться на них побед», — приводит слова Абашкина «Газета.Ru».

За выход в финал турнира WTA в Риме Кудерметова поборется с представительницей Украины Ангелиной Калининой.

Игра пройдет 19 мая.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/17/20457032.shtml?updated
Теннис
Вероника Кудерметова
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