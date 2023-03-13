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Сегодня, 22:12

Агент Потаповой прокомментировал ее появление в футболке «Спартака» в Индиан-Уэллсе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой, прокомментировал появление спортсменки в футболке «Спартака» на турнире в Индиан-Уэллсе.

21-летняя спортсменка появилась на корте в футболке московского клуба перед матчем третьего круга с американкой Джессикой Пегулой (6: 3, 4:6, 5:7).

«Настя просто поддерживает московский «Спартак» и болеет за этот клуб, о чем она неоднократно говорила в своих интервью», — приводит слова Островского «Чемпионат».

В «Спартаке» пожелали Потаповой успехов после выхода на турнир в США в форме клуба.

Источник: Чемпионат
Теннис
ФК Спартак (Москва)
Анастасия Потапова
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