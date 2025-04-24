Свентек вышла в третий круг турнира в Мадриде

Сегодня, 18:58
Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу во втором круге турнира в Мадриде.
2-я ракетка мира в трех сетах обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу — 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
Следующей соперницей Свентек на «тысячнике» станет чешка Линда Носкова, которая ранее выбила с турнира аргентинку Марию Лурдес Карле (7:5, 6:1).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Александра Эала (Филиппины, WC) — 4:6, 6:4, 6:2