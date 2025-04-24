Свентек вышла в третий круг турнира в Мадриде

Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу во втором круге турнира в Мадриде. 2-я ракетка мира в трех сетах обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу — 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Следующей соперницей Свентек на «тысячнике» станет чешка Линда Носкова, которая ранее выбила с турнира аргентинку Марию Лурдес Карле (7:5, 6:1). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 963 700 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Ига Свентек (Польша, 2) — Александра Эала (Филиппины, WC) — 4:6, 6:4, 6:2