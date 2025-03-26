Эала — о победе над Свентек: «Я на седьмом небе от счастья. Это так сюрреалистично»

Теннисистка из Филиппин Александра Эала поделилась эмоциями после победы над второй ракеткой мира Игой Свентек в четвертьфинале турнира в Майами.

Спортсменка, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, обыграла польку со счетом 6:2, 7:5.

«Я сейчас в полном недоумении, я на седьмом небе от счастья. Это так сюрреалистично. Чувствую, что я тот же самый человек. Я счастлива, что могу соревноваться с такой теннисисткой на этом корте... Мой тренер сказал мне бежать, хвататься за каждый мяч, использовать все возможности, которые будут, потому что пятикратная чемпионка «Большого шлема» не отдаст сама победу», — приводит пресс-служба WTA слова спортсменки.

Эала одержала крупнейшую победу в карьере и впервые вышла в полуфинал турнира WTA. Следующей соперницей 19-летней теннисистки на турнире в Майами станет либо британка Эмма Радукану, либо американка Джессика Пегула.