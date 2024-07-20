Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:04

Соснович вышла в финал турнира в Будапеште

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Белоруска Александра Соснович победила словачку Анну Шмидлову в полуфинале турнира в Будапеште — 6:3, 3:6, 7:5.

Матч длился 2 часа 49 минут. В решающем сете Соснович уступала со счетом 2:5, но выиграла пять геймов подряд.

134-я ракетка мира в пятый раз в карьере (ни одного титула) вышла в финал турнира WTA. В матче за трофей в Венгрии она сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия, 1) — Ева Лис (Германия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александра Соснович (Белоруссия) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 3:6, 7:5

Теннис
Обсудить
Читайте также
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
МИД Белоруссии предложил ФРГ решения по ситуации с приговоренным к казни немцем
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Москве в квартире жилого дома нашли двоих маленьких детей без присмотра
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Авдеева и Лансере вышли в финал квалификации турнира в Румынии