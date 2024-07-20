Соснович вышла в финал турнира в Будапеште

Белоруска Александра Соснович победила словачку Анну Шмидлову в полуфинале турнира в Будапеште — 6:3, 3:6, 7:5.

Матч длился 2 часа 49 минут. В решающем сете Соснович уступала со счетом 2:5, но выиграла пять геймов подряд.

134-я ракетка мира в пятый раз в карьере (ни одного титула) вышла в финал турнира WTA. В матче за трофей в Венгрии она сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия, 1) — Ева Лис (Германия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александра Соснович (Белоруссия) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 3:6, 7:5