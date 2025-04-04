Александрова победила Чжэн и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира серии WTA 500 в Чарльстоне — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 18 минут. Александрова за игру сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. У 8-й ракетки мира Чжэн — 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

26-я ракетка мира вышла в полуфинал и встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 9) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — 6:1, 6:4