Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:40

Александрова сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде

Руслан Минаев
Теннисистка Екатерина Александрова
Екатерина Александрова.
Фото AFP
Telegram Дзен

Россиянка Екатерина Александрова победила Ольгу Данилович из Сербии во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 25 минут.

Александрова за игру сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Данилович — 3 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Соперницей 22-й ракетки мира в третьем круге станет Дарья Касаткина, представляющая Австралию.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:4

4
Екатерина Александрова
Читайте также
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Европа смягчает позиции по отправке миротворцев. И вот почему
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Популярное видео
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя