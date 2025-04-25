Александрова сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде

Россиянка Екатерина Александрова победила Ольгу Данилович из Сербии во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 25 минут.

Александрова за игру сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Данилович — 3 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Соперницей 22-й ракетки мира в третьем круге станет Дарья Касаткина, представляющая Австралию.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:4