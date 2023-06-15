Александрова и Чжаосюань не смогли пройти в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе

Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань проиграли в четвертьфинале парного турнира в Хертогенбосе. Девушки не смогли обыграть японок Сюко Аояма и Ена Шибахара — 7:5, 6:7 (4:7), 8:10. В полуфинале турнира Аояма и Шибахара сыграют с парой из Бельгии Грит Миннен/Янина Викмайер. Хертогенбос (Нидерланды) Турнир WTA Libema Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, трава Парный разряд Четвертьфинал Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 3) — Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — 5:7, 7:6 (7:4), 10:8