Александрова и Чжаосюань не смогли пройти в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 18:34
Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань проиграли в четвертьфинале парного турнира в Хертогенбосе.
Девушки не смогли обыграть японок Сюко Аояма и Ена Шибахара — 7:5, 6:7 (4:7), 8:10.
В полуфинале турнира Аояма и Шибахара сыграют с парой из Бельгии Грит Миннен/Янина Викмайер.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 3) — Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — 5:7, 7:6 (7:4), 10:8