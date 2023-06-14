Александрова и Чжаосюань одержали победу в первом матче парного турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 15:03
Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань одержали победу на старте парного турнира в Хертогенбосе.
Они обыграли Росали Ван дер Хук и Ренату Ворачову (Нидерланды/Чехия) со счетом 6:4, 6:4.
Следующими соперницами Александровой и Чжаосюань станут японки Сюко Аояма/Ена Шибахара.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — Росали Ван дер Хук/Рената Ворачова (Нидерланды/Чехия) — 6:4, 6:4