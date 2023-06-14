Александрова и Чжаосюань одержали победу в первом матче парного турнира в Хертогенбосе

Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань одержали победу на старте парного турнира в Хертогенбосе. Они обыграли Росали Ван дер Хук и Ренату Ворачову (Нидерланды/Чехия) со счетом 6:4, 6:4. Следующими соперницами Александровой и Чжаосюань станут японки Сюко Аояма/Ена Шибахара. Хертогенбос (Нидерланды) Турнир WTA Libema Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, трава Парный разряд Первый круг Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — Росали Ван дер Хук/Рената Ворачова (Нидерланды/Чехия) — 6:4, 6:4