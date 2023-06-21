Александрова и Чжаосюань проиграли на старте турнира в Берлине в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань проиграли француженке Каролин Гарсии и бразильянке Луизе Стефани в первом круге парного турнира в Берлине (Германия) — 5:7, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Александрова и Чжаосюань сделали 3 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 7. На счету Гарсии и Стефани 7 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира Гарсия и Стефани сыграют с парой Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия/Луиза Стефани (Франция/Бразилия) — Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — 7:5, 6:2