Александрова и Хромачева вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде

26 марта, 23:14
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Ирина Хромачева обыграли китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай во втором круге парного турнира в Майами — 6:4, 2:6, 10:2.
Россиянки одолели своих соперниц за 1 час 17 минут. В следующем раунде они встретятся с представительницами Италии Сарой Эррани и Ясмин Паолини.
Ранее Александрова победила первую ракетку мира Игу Свентек в четвертом круге турнира в Майами в одиночном разряде (6:4, 6:2).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова/Ирина Хромачева (Россия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 6:4, 2:6, 10:2