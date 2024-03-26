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26 марта, 23:14

Александрова и Хромачева вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде

Алина Савинова
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Ирина Хромачева обыграли китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай во втором круге парного турнира в Майами — 6:4, 2:6, 10:2.

Россиянки одолели своих соперниц за 1 час 17 минут. В следующем раунде они встретятся с представительницами Италии Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Ранее Александрова победила первую ракетку мира Игу Свентек в четвертом круге турнира в Майами в одиночном разряде (6:4, 6:2).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова/Ирина Хромачева (Россия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 6:4, 2:6, 10:2

Теннис
Екатерина Александрова
Ирина Хромачева
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