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Сегодня, 14:21

Александрова и Синякова вышли в четвертьфинал парного турнира в Ухане

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и чешка Катержина Синякова одержали победу во втором круге парного турнира в Ухане.

Девушки обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини со счетом 4:6, 6:4, 10:8.

В 1/4 финала турнира Александрова и Синякова сыграют против Терезы Михаликовой и Оливии Николлс (Словакия/Великобритания).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 4) — 4:6, 6:4, 10:8

Теннис
Екатерина Александрова

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