Александрова и Синякова вышли в полуфинал парного турнира в Ухани

Российская теннисистка Екатерина Александрова и чешка Катержина Синякова одержали победу в четвертьфинале парного турнира в Ухани. Спортсменки со счетом 7:5, 6:4 обыграли представительницу Словакии Терезу Михаликову и британку Оливию Николлс. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. В полуфинале парного турнира Александрова и Синякова сыграют с победительницами матча Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия). Ухань (Китай) Турнир WTA Wuhan Open Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 7:5, 6:4