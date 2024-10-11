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Сегодня, 15:25

Александрова и Синякова вышли в полуфинал парного турнира в Ухани

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и чешка Катержина Синякова одержали победу в четвертьфинале парного турнира в Ухани.

Спортсменки со счетом 7:5, 6:4 обыграли представительницу Словакии Терезу Михаликову и британку Оливию Николлс. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

В полуфинале парного турнира Александрова и Синякова сыграют с победительницами матча Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 7:5, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова

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