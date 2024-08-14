Александрова и Сизикова не смогли выйти в третий круг парного турнира в Цинциннати

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова во втором круге турнира в Цинциннати уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:10. На счету россиянок 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Эррани и Паолини встретятся с победительницами матча Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США) — Кристина Букша/Сюй Ифань (Испания/Китай).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 4) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 4:6, 6:1, 10:6