Александрова и Соснович вышли во второй круг турнира в Сан-Диего

Россиянка Екатерина Александрова и белоруска Александра Соснович вышли во второй круг турнира в Сан-Диего в парном разряде. В двух сетах они переиграли американок Кэролайн Доулхайд и Клер Лю — 7:6 (8:6), 6:4.

Следующими соперницами российско-белорусской пары будут чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Кэролайн Доулхайд/Клер Лю (США) — 7:6 (8:6), 6:4