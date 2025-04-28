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Сегодня, 00:23

Александрова обыграла Касаткину и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в третьем круге турнира в Мадриде обыграла россиянку Дарью Касаткину, представляющую Австралию, со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 30-летней Александровой 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брайк-пойнта из 9. У 27-летней Касаткиной 9 ошибок на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В 1/8 финала Александрова встретится с Моюкой Утидзимой из Японии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Дарья Касаткина (Австралия, 14) — 6:3, 7:6 (7:3)

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Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
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