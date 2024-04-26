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Сегодня, 15:22

Александрова уступила Крюгер во втором круге турнира в Мадриде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах проиграла американке Эшлин Крюгер в матче второго круга турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы США. Россиянка за игру 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету ее соперницы 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде Крюгер сыграет против победительницы матча Сара Бейлек (Чехия, Q) — Анна Калинская (Россия, 24).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эшлин Крюгер (США) — Екатерина Александрова (Россия, 14) — 6:3, 6:3

Теннис
Екатерина Александрова
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