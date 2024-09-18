Полина Кудерметова победила Александрову, отыгравшись во втором сете с 3:5, и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Сегодня, 07:44
Российская теннисистка Полина Кудерметова во втором круге турнира в Сеуле обыграла соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 6:2, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 21-летней Кудерметовой 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. При этом Кудерметова отыгралась во втором сете со счета 3:5.
В четвертьфинале 163-я ракетка мира встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Полина Кудерметова (Россия, LL) — Екатерина Александрова (Россия, 7) — 6:2, 7:5