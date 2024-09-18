Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:44

Полина Кудерметова победила Александрову, отыгравшись во втором сете с 3:5, и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Сергей Разин
корреспондент
Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Полина Кудерметова во втором круге турнира в Сеуле обыграла соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 21-летней Кудерметовой 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. При этом Кудерметова отыгралась во втором сете со счета 3:5.

В четвертьфинале 163-я ракетка мира встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Полина Кудерметова (Россия, LL) — Екатерина Александрова (Россия, 7) — 6:2, 7:5

Теннис
Екатерина Александрова
Полина Кудерметова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Стартует общий этап Лиги чемпионов в новом формате турнира
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя