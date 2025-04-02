Александрова сыграет со Шнайдер в третьем круге турнира в Чарльстоне

2 апреля, 21:00
Россиянка Екатерина Александрова победила американку Энн Ли во втором круге турнира в Чарльстоне — 6:3, 6:0.
Матч длился 1 час 19 минут. Александрова за игру сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. У Ли — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.
В третьем круге 26-я ракетка мира сыграет с Дианой Шнайдер (Россия).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 9) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:0