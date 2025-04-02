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2 апреля, 21:00

Александрова сыграет со Шнайдер в третьем круге турнира в Чарльстоне

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Александрова победила американку Энн Ли во втором круге турнира в Чарльстоне — 6:3, 6:0.

Матч длился 1 час 19 минут. Александрова за игру сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. У Ли — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге 26-я ракетка мира сыграет с Дианой Шнайдер (Россия).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 9) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:0

6
Теннис
Екатерина Александрова
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