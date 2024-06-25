Александрова не сумела выйти в третий круг турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Донне Векич из Хорватии во втором круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия) — 4:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты. Россиянка сделала 14 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету Векич 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. В следующем круге хорватская теннисистка сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 2). Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия) Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Донна Векич (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия, 6) — 6:4, 3:6, 6:3