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Сегодня, 19:07

Александрова не сумела выйти в третий круг турнира в Бад-Хомбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Донне Векич из Хорватии во втором круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия) — 4:6, 6:3, 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.

Россиянка сделала 14 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету Векич 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге хорватская теннисистка сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 2).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Донна Векич (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия, 6) — 6:4, 3:6, 6:3

Теннис
Донна Векич
Екатерина Александрова
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