Александрова обыграла американку Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Коко Гауфф в матче 1/8 финала турнира в Берлине — 6:4, 6:0.

Российская теннисистка трижды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

Американка шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В следующей стадии турнира Александрова сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко — Вероника Кудерметова.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Коко Гауфф (США, 5) — 6:4, 6:0