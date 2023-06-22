Александрова обыграла американку Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Сегодня, 13:29
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Коко Гауфф в матче 1/8 финала турнира в Берлине — 6:4, 6:0.
Российская теннисистка трижды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.
Американка шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти.
В следующей стадии турнира Александрова сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко — Вероника Кудерметова.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) — Коко Гауфф (США, 5) — 6:4, 6:0