Александрова обыграла американку Лепченко и вышла во второй круг турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Сеуле обыграла американку Варвару Лепченко со счетом 7:5, 3:6, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 29-летней россиянки 6 эйсов, 16 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча Полина Кудерметова (Россия) — Присцилла Хон (Австралия). Сеул (Корея) Турнир WTA Korea Open Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Екатерина Александрова (Россия, 7) — Варвара Лепченко (США, Q) — 7:5, 3:6, 6:0