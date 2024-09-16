Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:48

Александрова обыграла американку Лепченко и вышла во второй круг турнира в Сеуле

Сергей Разин
корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Сеуле обыграла американку Варвару Лепченко со счетом 7:5, 3:6, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 29-летней россиянки 6 эйсов, 16 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча Полина Кудерметова (Россия) — Присцилла Хон (Австралия).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Варвара Лепченко (США, Q) — 7:5, 3:6, 6:0

Екатерина Александрова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
На актера Евгения Ткачука возбудили два уголовных дела о наркотиках
Стало известно о просьбе пленных десантников ВСУ к Киеву скорее забрать их
Сегодня
Вчера
Неделя