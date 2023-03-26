Александрова обыграла Бенчич и вышла в четвертый круг турнира в Майами

Сегодня, 22:13
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертый круг турнира WTA в Майами (США).
В матче третьего круга 18-летняя спортсменка обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии — 7:6 (10:8), 6:3.
Александрова сделала 8 эйсов, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету Бенчич 7 двойных ошибок и 4 подачи навылет.
В следующем матче Александрова сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Екатерина Александрова (Россия, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — 7:6 (10:8), 6:3