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Сегодня, 22:27

Александрова обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Алина Савинова

21-я ракетка мира Екатерина Александрова одержала победу над другой представительницей России, 11-й ракеткой Дарьей Касаткиной в матче второго круга турнира в Остраве со счетом 6:1, 7:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Александрова допустила 4 двойные ошибки, 3 раза подала на вылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Касаткиной 2 двойные ошибки, 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем матче 27-летняя россиянка сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой.

Острава (Чехия)
Турнир WTA AGEL Open 2022
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 7:6.

Теннис
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
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