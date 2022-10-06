Александрова обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

21-я ракетка мира Екатерина Александрова одержала победу над другой представительницей России, 11-й ракеткой Дарьей Касаткиной в матче второго круга турнира в Остраве со счетом 6:1, 7:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Александрова допустила 4 двойные ошибки, 3 раза подала на вылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Касаткиной 2 двойные ошибки, 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем матче 27-летняя россиянка сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой.

Острава (Чехия)

Турнир WTA AGEL Open 2022

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 7:6.