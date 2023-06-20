Александрова обыграла Самсонову и вышла во второй круг турнира в Берлине

Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира в Берлине (6:4, 6:3). Встреча длилась 1 час 38 минут.

В активе победительницы восьмь подач навылет и девять двойных ошибок. Она использовала все четыре возможности взять подачу соперницы. На счету Самсоной семь эйсов, шеть ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге россиянка сыграет с победителем матча Катержина Синякова (Чехия) — Коко Гауфф (США).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:3