Александрова одержала победу над теннисисткой из Белоруссии Азаренко в первом круге турнира в Остраве

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила представительницу Белоруссии Викторию Азаренко в 1-м круге турнира в Остраве (Чехия) со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Спортсменки провели на корте 2 часа 18 минут. 21-я ракетка Александрова 12 раз подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 24-й ракетки мира Азаренко 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Турнир WTA Agel Open 2022

Призовой фонд 611 210 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 4:6, 6:2.