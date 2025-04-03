Александрова обыграла Шнайдер и вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в третьем круге турнира серии WTA 500 в Чарльстоне — 6:2, 6:1.

Матч длился 56 минут. Александрова за игру сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. У Шнайдер — 3 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

26-я ракетка мира вышла в 1/4 финала и сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, 9) — Диана Шнайдер (Россия, 6) — 6:2, 6:1

Аманда Анисимова (США, 8) — Юлия Путинцева (Казахстан, 10) — 6:4, 6:4