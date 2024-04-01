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Сегодня, 08:40

Александрова поднялась на 15-е место в рейтинге WTA, Самсонова — 16-я

Ана Горшкова
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Екатерина Александрова улучшила позицию в обновленном рейтинге WTA.

На прошедшей неделе Александрова дошла до полуфинала турнира в Майами, в котором проиграла американке Дэниэлл Коллинз (3:6, 2:6). 29-летняя россиянка поднялась с 16-й на 15-ю строчку рейтинга WTA, что является ее наивысшей позицией в карьере. Следом за Александровой в рейтинге идет Людмила Самсонова.

В топ-10 представительница Греции Мария Саккари поднялась с 9-й на 7-ю строчку. Восьмой стала китаянка Чжэн Циньвэнь, 9-й — чешка Маркета Вондроушова.

Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, занимающая 11-е место в рейтинге WTA. Вероника Кудерметова находится на 19-й строчке. Анастасия Павлюченкова в рейтинге поднялась на 21-е место, а Анна Калинская — на 24-е. Анастасия Потапова потеряла 6 позиций и теперь занимает 35-е место.

Рейтинг WTA от 1 апреля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10835 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8045

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118

7 (9). Мария Саккари (Греция) — 4030

8 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995

9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3173

15 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650

16 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2550

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2305

21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141

24 (25). Анна Калинская (Россия) — 2058

35 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1502

38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1428

45 (44). Анна Блинкова (Россия) — 1275

58 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1109

64 (65). Элина Аванесян (Россия) — 1067

92 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 760

93 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 749

99 (94). Эрика Андреева (Россия) — 742.

Теннис
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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