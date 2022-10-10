Александрова поднялась на 20-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на 20-е место в обновленном рейтинге WTA.

Ранее 27-летняя россиянка занимала 21-ю строчку. Людмила Самсонова опустилась с 22-го на 23-е место, Анастасия Потапова расположилась на 48-й строчке, поднявшись на три места.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует Ига Свентек из Польши, которая в финале турнира в Остраве уступила Барборе Крейчиковой из Чехии.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 485 очков;

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4 885;

3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 010;

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3 934;

5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 3 447;

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3 355;

8 (8). Коко Гауфф (США) — 3 047;

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3 025;

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930;

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2 895;

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 571...

20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2 105...

23 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1 937...

48 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1 046...

58 (58). Анна Калинская (Россия) — 971.