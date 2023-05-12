Александрова проиграла Джорджи во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла итальянке Камиле Джорджи во втором круге турнира WTA 1000 в Риме — 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

22-я ракетка мира Александрова 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету 37-й ракетки мира Джорджи 3 эйса, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Джорджи встретится с Каролиной Муховой (Чехия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Джорджи (Италия) — Екатерина Александрова (Россия, 15) — 6:4, 6:2