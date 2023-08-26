Александрова проиграла в финале турнира в Кливленде

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выиграть трофей на турнире WTA 250 в Кливленде.

В финале 22-я ракетка мира проиграла испанке Саре Соррибес Тормо со счетом 6:3, 4:6, 4:6 Отметим, что Александрова во втором сете вела со счетом 4:2, но потом проиграла 4 розыгрыша подряд. Девушки провели на корте 2 часа 27 минут.

Александрова 4 раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 95-й ракетки мира Тормо ни одного эйса, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

26-летняя испанка выиграла второй в карьере турнир WTA в одиночном разряде.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Сара Соррибес Тормо (Испания, LL) — Екатерина Александрова (Россия, 4) — 3:6, 6:4, 6:4