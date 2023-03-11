Александрова проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она проиграла Ван Синьюй из Китая — 2:6, 3:6.

Следующим соперником китаянки будет Барбора Крейчикова из Чехии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Синьюй (Китай) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 6:2, 6:3

Кори Гауфф (США, 6) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:2, 6:4