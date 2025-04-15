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15 апреля, 17:23

Александрова победила Самсонову в первом круге турнира в Штутгарте

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Александрова победила соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира в Штутгарте — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 17 минут.

Александрова за игру сделала 10 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Самсоновой — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт и 4.

Во втором круге Александрова сыграет с победительницей матча между Миррой и Эрикой Андреевыми.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:3

2
Теннис
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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