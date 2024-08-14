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Сегодня, 03:47

Александрова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде. В двух сетах они переиграли венгерку Тимеа Бабош и украинку Надежду Киченок — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 57 минут.

Следующими соперницами российской пары будут итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг

Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — Тимеа Бабош/Надежда Киченок (Венгрия/Украина) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Теннис
Екатерина Александрова
Яна Сизикова
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