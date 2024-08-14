Александрова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Цинциннати

Сегодня, 03:47
Россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде. В двух сетах они переиграли венгерку Тимеа Бабош и украинку Надежду Киченок — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).
Матч продолжался 1 час 57 минут.
Следующими соперницами российской пары будут итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — Тимеа Бабош/Надежда Киченок (Венгрия/Украина) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)