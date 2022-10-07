Александрова сыграет со Свентек в полуфинале турнира в Остраве

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла чешку Терезу Мартинцову в четвертьфинале турнира в Остраве. Матч продолжался 1 час 45 минут и завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:1. В полуфинале турнира Александрова сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек, которая ранее обыграла американку Кэтрин Макнелли со счетом 6:4, 6:4. Острава (Чехия) Турнир WTA AGEL Open 2022 Призовой фонд 757 900 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Екатерина Александрова (Россия) — Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — 6:1, 4:6, 6:1 Ига Свентек (Польша, 1) — Кэтрин Макнелли (США, Q) — 6:4, 6:4