Александрова сыграет со Свентек в полуфинале турнира в Остраве

7 октября, 23:37
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла чешку Терезу Мартинцову в четвертьфинале турнира в Остраве.
Матч продолжался 1 час 45 минут и завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:1.
В полуфинале турнира Александрова сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек, которая ранее обыграла американку Кэтрин Макнелли со счетом 6:4, 6:4.
Острава (Чехия)
Турнир WTA AGEL Open 2022
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Екатерина Александрова (Россия) — Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — 6:1, 4:6, 6:1
Ига Свентек (Польша, 1) — Кэтрин Макнелли (США, Q) — 6:4, 6:4