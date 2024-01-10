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Сегодня, 16:35

Александрова в двух сетах победила Кудерметову во втором круге турнира в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 26 минут.

21-я ракетка мира Александрова 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету 16-й ракетки мира Кудерметовой 3 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с первой сеянной турнира Еленой Рыбакиной.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:4, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
0
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