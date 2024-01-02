Александрова в паре с Калинской вышли во второй круг турнира в Брисбене

Сегодня, 17:10
Россиянки Екатерина Александрова и Анна Калинская вышли во второй круг турнира WTA в Брисбене в парном разряде.
В первом круге российский дуэт оказался сильнее Терезы Михаликовой из Словакии и китаянки Сюй Ифань — 6:2, 6:4.
Следуюший соперник российских теннисисток — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Анна Калинская (Россия) — Тереза Михаликова/Сюй Ифань (Словакия/Китай) — 6:2, 6:4