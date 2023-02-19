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Сегодня, 18:02

Александрова в паре с Михаликовой проиграла на старте турнира в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и Тереза Михаликова из Словакии проиграли в первом круге парного турнира в Дубае.

Девушки уступили венгерке Тимеа Бабош и француженке Кристине Младенович — 3:6, 6:7 (6:8). Встреча продлилась 1 час 33 минуты.

Во втором круге турнира Бабош и Младенович сыграют с Людмилой Киченок и Еленой Остапенко (Украина/Латвия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция) — Екатерина Александрова/Тереза Михаликова (Россия/Словакия) — 6:3, 7:6 (8:6)

Теннис
Екатерина Александрова
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