Александрова в паре с Михаликовой проиграла на старте турнира в Дубае

Российская теннисистка Екатерина Александрова и Тереза Михаликова из Словакии проиграли в первом круге парного турнира в Дубае. Девушки уступили венгерке Тимеа Бабош и француженке Кристине Младенович — 3:6, 6:7 (6:8). Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Во втором круге турнира Бабош и Младенович сыграют с Людмилой Киченок и Еленой Остапенко (Украина/Латвия). Дубай (ОАЭ) Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция) — Екатерина Александрова/Тереза Михаликова (Россия/Словакия) — 6:3, 7:6 (8:6)