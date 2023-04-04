Александрова во втором круге турнира в Чарльстоне встретится с Путинцевой

Сегодня, 01:02
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. На счету 28-летней казахстанки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнта из 24.
Во втором круге Путинцева встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина, WC) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:4