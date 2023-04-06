Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Юлию Грабер в третьем круге турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

17-я ракетка мира Александрова 6 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 89-й ракетки мира Грабер ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира 28-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Шелби Роджерс (США)

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 6:2