Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 15:23
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
В матче второго круга 28-летняя спортсменка обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:4, 7:6 (7:3).
Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Александрова сделала 10 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Биррелл 4 эйса и 3 двойные ошибки.
В 1/4 финала турнира Александрова сыграет с американкой Эминой Бектас.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:3)