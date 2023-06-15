Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В матче второго круга 28-летняя спортсменка обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Александрова сделала 10 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Биррелл 4 эйса и 3 двойные ошибки.

В 1/4 финала турнира Александрова сыграет с американкой Эминой Бектас.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:3)