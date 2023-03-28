Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Сегодня, 06:08
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Майами. Бьянка Андрееску из Канады отказалась от продолжения борьбы во втором сэте матча четвертого круга.
Следующая соперница Александровой определится в матче Петра Квитова — Варвара Грачева.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Екатерина Александрова (Россия, 18) — Бьянка Андрееску (Канада) — 7:6 (7:0), 0:2 отказ Андрееску