Александрова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, обыграв Путинцеву

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

В матче второго круга 28-летняя спортсменка обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Александрова сделала 7 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В третьем круге Александрова сыграет с Юлией Грабер из Австрии.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:1, 6:3