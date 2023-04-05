Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:29

Александрова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, обыграв Путинцеву

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

В матче второго круга 28-летняя спортсменка обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Александрова сделала 7 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В третьем круге Александрова сыграет с Юлией Грабер из Австрии.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:1, 6:3

Теннис
Екатерина Александрова
Юлия Путинцева
0
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадоса в третьем круге турнира в США сыграет с россиянкой Шнайдер