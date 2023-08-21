Александрова вышла во второй круг турнира в Кливленде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Кливленде обыграла румынку Патричу Марию Тиг со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 28-летней россиянки 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Александра Соснович (Белоруссия). Кливленд (США) Турнир WTA Tennis in the Land Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Екатерина Александрова (Россия, 4) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:1, 6:4